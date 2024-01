Brunner, Hennig, Odogu und Co. U17-Helden zwischen Profi-Trainingslager und Jugend

Wenn man in Deutschland die A-Nationalmannschaft langfristig in die Spur kriegen wolle, „dann sollten wir uns Gedanken machen, wie wir unsere Talente zum Spielen bekommen“, so Wück. Elfmeterkiller Heide wird beispielsweise in der 3. Liga bei Unterhaching seine Chance bekommen. Er solle im Sommer „die neue Nummer eins werden - nur das Abitur muss er im Mai noch bestehen“, erzählte Vereinsboss Manfred Schwabl.