„Brisanz im Quadrat“ Wie Watzke und Tuchel sich entzweiten

Als am 11. April 2017 der BVB-Bus im Stadtteil Höchsten vom Hotel L'Arrivee aus zum Champions-League-Viertelfinale gegen die AS Monaco losfährt, ist Tuchel an Bord, Watzke nicht - der „Dissens“, den Watzke später in einem aufsehenerregenden WAZ-Interview einräumen wird, hat seinen Ursprung wahrscheinlich darin. Der Attentäter Sergej W. zündet in einer Hecke drei Sprengsätze, die mit Metallstiften bestückt sind, er hat auf einen Sinkflug der BVB-Aktie gezockt.