“Das Risiko ist hoch“ : Bremer Innensenator Mäurer droht DFL mit Ligaunterbrechung

Bremen Der Bremer Innensenator Ulrich Mäurer hat der Fußball-Bundesliga erneut mit dem Verbot von Werder-Heimspielen gedroht. Die Gefahr einer Unterbrechung des Spielbetriebs sei hoch. Er profiliert sich nicht zum ersten Mal als Gegenspieler der DFL.

Mäurer warnt vor der Gefahr, dass sich Fans bei den sogenannten Geisterspielen vor dem Stadion versammeln könnten. Dies würde ein Heimspielverbot nach sich ziehen. Außerdem deutete der SPD-Politiker an, ähnlich wie im Fall des Zweitliga-Clubs Dynamo Dresden die komplette Mannschaft in eine 14-tägige Quarantäne schicken zu wollen, sollte in Bremen auch nur ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet werden. Beides würde den Abschluss der Bundesliga-Saison, so wie die Deutsche Fußball Liga ihn sich vorstellt, erheblich beeinträchtigen.