Gladbach bleibt Tabellenführer : Borussia verliert bei Stindl-Comeback 0:1 beim BVB

Dortmund Ex-Borusse Marco Reus bringt auf Vorlage von Thorgan Hazard Gladbachs erste Auswärtsniederlage unter dem neuen Trainer Marco Rose auf den Weg. Tabellenführer bleiben die Gladbacher dennoch vorerst. Kapitän Lars Stindl kehrte in der Schlussphase zurück.

Als das Bundesliga-Spiel der Borussen bei der Namenscousine aus Dortmund am frühen Samstagabend begann, war klar, dass sie die Tabellenführung an diesem Tag behalten würden, wenn es keine allzu hohe Niederlage geben würde. Denn die Konkurrenz hatte, wie schon Leverkusen (0:3 in Frankfurt) am Vortag, am Samstagnachmittag nicht gewonnen: weder der VfL Wolfburg oder RB Leipzig (spielten 1:1 gegeneinander) noch der FC Bayern (2:2 in Augsburg). So ging Gladbach als Erster ins Topspiel beim BVB. Nach den 90 Minuten stand die erste Auswärtsniederlage unter dem Cheftrainer Marco Rose, doch da es „nur“ ein 0:1 gab, blieb Gladbach oben im Klassement. Am Sonntag indes kann Schalke 04 mit einem Sieg vorbeiziehen.