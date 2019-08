Mainz - Borussia 1:3 : Plea und Embolo sorgen für Roses ersten Sieg

Mainz Bei seinem Ex-Verein Mainz 05 schafft Gladbachs neuer Trainer seinen Debüt-Dreier. Stefan Lainer gleicht aus, dann treffen Alassena Plea per Freistoß und Breel Embolo.

Marco Rose, der Heimkehrer an diesem Samstag, änderte bei seinem Ex-Verein seine Mannschaft im Vergleich zum Spiel gegen Schalke 04 nur auf einer Position. Fabian Johnson kam für Breel Embolo ins Team. Positionell bedeutete das: Florian Neuhaus rückte anstelle Embolos auf die Zehn, Johnson spielte, wie auch am Ende des Schalke-Spiels, auf der Acht. Den zweiten Achter-Job bekam Laszlo Bénes, der somit erstmals zum zweiten Mal in Folge in der Bundesliga und bei Borussia Startelfteilnehmer. Sechser war, wie gegen Schalke, Denis Zakaria.

Die Borussen spielten nach vorn nicht so hektisch wie gegen Schalke, doch fehlte es an nachhaltigen Aktionen, um die Mainzer trotz klarer Ballbesitzvorteile wirklich in Gefahr zu bringen. Zu wenig Klarheit im Passspiel, zu selten zielgerichtete Ballstafetten. Thuram war bemüht, seine körperliche Präsenz in Brauchbares zu verwandeln, wicht immer wieder auf den rechten Flügel aus, um Räume frei zu machen für die nachrückende Kollegenschaft. Die aber kam dem Angebot zu selten nach. Einmal war es Bénes, der es mit links aus der Distanz versuchte, doch sein Drehschuss flog am Tor vorbei.

So war es dann ein Defensivspieler der erste Gladbacher-Torschütze der Saison. Stefan Lainer war mal wieder mit nach vorn gegangen und glich nach 31 Minuten aus. Der Ball war dem Österreicher vor die Füße gefallen, nachdem Plea nach einem Freistoß Alexander Hack angeköpft hatte und das Spielgerät zu Lainer abgeprallt war. Der Zufall half also beim 1:1. Gladbachs Fans – 82 Prozent hatten bei einer Twitter-Umfrage unserer Redaktion auf einen Auswärtssieg getippt – waren gleich wieder da: „VfL, VfL“, riefen sie.Doch es blieb dabei, dass Mainz einen Tick engagierter wirkte, wenn es nach vorn ging. In der 44. Minute rettete Yann Sommer bei einem Konter der Gastgeber stark mit dem Fuß gegen Karim Onisiwo. Kurz danach musste der bis dahin starke Elvedi vom Platz, ihm war übel. Für den Schweizer kam Tony Jantschke ins Spiel.Nach der Pause blieb das Spiel wie es war. Es wurde gerannt und gekämpft, es wurde viel weit gespielt, die besten Torgelegenheiten resultierten aus Standards: Dieses Mal war es Brosinski, der es direkt versuchte bei einem Freistoß, aber zu hoch ansetzte (52.). Fußballerisch kam die Geschichte so recht nicht auf Touren, meist ging es zwischen Balleroberung und Ballverlust hin und her.Dann gab es , wie schon gegen Schalke, einen kurzen Dialog zwischen Rose und Taktik-Fuchs Rene Maric. Kurz darauf machte sich Breel Embolo bereit. Maric gab dem ex-Schalker einige Anweisungen mit auf den Weg und dann ersetzte die Nummer 36 die Nummer 10, Thuram. Embolo hatte gegen Schalke noch auf der Zehn gespielt, nun war er die zweite Spitze.Borussia hatte nun Vorteile im Spiel. Lainer brachte immer wieder über rechts Bälle in den Strafraum, die jedoch leicht abgewehrt wurden von den Mainzern. Auch Bénes war bemüht, dem Gegner beizukommen. Er war es auch, der in der 78. Minute Plea beim Freistoß den Ball vorlegte, Torwart Müller sah indes nicht gut aus der Aktion. Den Freistoß hatte Embolo herausgeholt. Plea bedankte sich, indem er dem Sturmpartner dann seinen Treffer vorlegte.Vier Punkte haben die Borussen nach zwei Spielen zusammen, mit Blick auf das Spiel am Freitag gegen RB Leipzig war der Erfolg in Mainz eminent wichtig. Und für Rose hat in der alten Heimat den ersten Erfolg mit Borussia gefeiert. Er stand nach Embolos Treffrer am Spielfeldrand und ballte die Fäuste.