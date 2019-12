Datum: 2. Oktober 1965

Ergebnis: Borussia Mönchengladbach - Bayern München 1:2

Kein Geringerer als Günter Netzer erzielte im ersten Treffen der beiden Klubs das erste Tor. Das Aufsteiger-Duell am Bökelberg ging dennoch an die Bayern, die am Saisonende mit Platz drei ein erstes Ausrufezeichen im Oberhaus setzten. Anekdote am Rande: Fünf Jahre zuvor hieß die Stadt Mönchengladbach noch ganz offiziell München-Gladbach. Dann wurde der Name geändert - wegen der Verwechslungsgefahr.