„Unglücklich verfärbt“ : Designer Michalsky ledert gegen Borussia-Trikot

Düsseldorf Laut Modemacher Michael Michalsky brauchen einige der Fußball-Bundesligisten dringend Nachhilfe in Sachen Trikotdesign. Vor allem Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen kommen nicht gut weg.

Eine Jury der Mediadesign Hochschule in Düsseldorf hatte das Heimtrikot der Niedersachsen mit dem markanten X in einem anderen Ranking auf Rang zwei hinter den 1. FC Köln gesetzt. Trikot-Meister ist für Michalsky Eintracht Frankfurt. "Es hebt sich durch das Streifendesign von allen anderen Trikots ab und bleibt dem Zuschauer im Gedächtnis. Das wird auch in zehn Jahren noch so sein", sagte der Designer.