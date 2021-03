In der Saison 2017/18 machte Oscar Wendt 28 Liga-Spiele und alle drei Pokalspiele mit. Sein einziges Tor erzielte er am zweiten Spieltag beim 2:2 der Gladbacher beim FC Augsburg. Am 20. Spieltag zog er sich beim 0:2 in Frankfurt einen Muskelteilabriss zu beim Zusammenstoß mit dem eigenen Torhüter Tobias Sippel. Danach fehlte Wendt sechs Spiele.