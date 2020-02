Bundesligaspiele am Wochenende : Augsburg empfängt Gladbach-Fans ohne Panik vor Coronavirus

Gladbacher Fans halten vor der Partie ihre Schals in die Höhe. (Symbolfoto). Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Wegen des Coronavirus wurden die ersten Sportveranstaltungen in Deutschland abgesagt. Die Fußball-Bundesliga soll wie geplant stattfinden. Aber wie gehen die Bundesligisten aus NRW mit der Situation um?

Das Coronavirus wirkt sich immer deutlicher auch auf den Sport aus. Um die weitere Ausbreitung zu verhindern, und Ansteckungswege zwischen den teils Zehntausenden Zuschauern, Sportlern und Betreuern zu vermeiden, werden vor allem in den stark betroffenen Ländern wie China und Italien zahlreiche Sportveranstaltungen abgesagt oder finden nur ohne Zuschauer statt. Nun gab es auch in Deutschland die ersten Absagen von Sportevents – so zum Beispiel ein internationales Badmintonturnier in Mülheim an der Ruhr oder die Billard-WM in Viersen.

Nachdem im Kreis Heinsberg mehrere Coronavirus-Infektionen festgestellt wurden, stellte der Fußball-Verband Mittelrhein am Donnerstag den Spielbetrieb im Kreis Heinsberg weitestgehend ein. Nach einer gemeinsamen Entscheidung mit dem Fußballkreis Heinsberg wurden für das kommende Wochenende alle Spiele im unteren Amateur- und Jugendbereich in Heinsberg abgesagt. Spiele außerhalb des Kreises Heinsberg unter Beteiligung von Teams aus diesem Kreis sind bisher von der Absage aber nicht betroffen.

Auch die Bundesligaspiele in der Region sollen wie geplant stattfinden. Borussia Mönchengladbach tritt am Samstag beim FC Augsburg an. Tausende Borussia-Fans werden dann nach Bayern reisen, um dort ihr Team anzufeuern. Wahrscheinlich auch einige aus dem Kreis Heinsberg, der direkt an Mönchengladbach grenzt. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte bereits am Mittwoch mitgeteilt, dass es nach derzeitigem Stand keinen Hinweis darauf gebe, dass „die Begegnungen der Bundesliga und 2. Bundesliga am Wochenende nicht wie geplant ausgetragen werden können“. Zum Thema Coronavirus stehe man in Kontakt mit dem Bundesgesundheitsministerium, teilte die DFL mit. „Sollte sich an der derzeitigen Lage etwas ändern, entscheiden die Gesundheitsbehörden vor Ort über mögliche Konsequenzen“, so die DFL.

Auch die Bundesregierung hält im Moment keine generellen Einschränkungen bei Sportveranstaltungen wie der Fußball-Bundesliga wegen des Coronavirus für nötig. Bei der Bewertung von Großveranstaltungen sei entscheidend, ob sich dort „besonders viele Menschen tummeln aus Krisengebieten, aus belasteten Ländern“, sagte Bundesinnen- und -sportminister Horst Seehofer (CSU). Das müsse man dannanders beurteilen, als wenn der FC Ingolstadt gegen Unterhaching spiele.

Gerade große Menschenansammlungen wie in Fußballstadien werden mit Blick auf neue Infektionen von Gesundheitsexperten kritisch gesehen, da sich dort potenziell eine große Gruppe anstecken könnte, sollten mit Covid-19 infizierte Menschen unter den Fans sein. In Italien werden daher die Fußballspiele der Serie A derzeit ohne Fans ausgetragen. Vor allem in der Lombardei und in Venetien hat sich das Virus stark verbreitet.

In Augsburg gibt es bisher keine Bedenken mit Blick auf das Spiel gegen die Gladbacher. „Das Gesundheitsamt der Stadt Augsburg steht mit dem FC Augsburg - auch vor dem Hintergrund der kürzlich in NRW aufgetretenen Erkrankungsfälle - in Kontakt“, teilte die Stadt Augsburg mit. Nach derzeitigem Kenntnisstand könne die Partie wie geplant stattfinden. „Sollte sich an der derzeitigen Lage hinsichtlich der Einschätzung der Gefährdung durch das neuartige Coronavirus etwas ändern, entscheidet das Gesundheitsamt über mögliche Konsequenzen“, sagte Thomas Wibmer, stellvertretender Leiter des Gesundheitsamtes der Stadt Augsburg.

Über empfohlene Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln informiert die Stadt wie die meisten Kommunen auf ihrer Internetseite. Wibmer erinnert die Fans aber auch daran, dass das Robert-Koch-Institut (RKI) hinsichtlich der Teilnahme an Veranstaltungen derzeit rät, dass Menschen, die an akuten respiratorischen Erkrankungen leiden, generell lieber zu Hause bleiben – vor allem, um sich selbst zu schonen, aber auch, um andere vor Ansteckung zu schützen. Diese Maßnahmen seien in erster Linie angesichts der aktuellen Grippewelle sinnvoll und auch für den Besuch um Fußballstadion zu beachten. Der FC Augsburg selbst sieht ebenfalls keinen Grund, besondere Maßnahmen wie Spender mit Desinfektionsmitteln am Stadion zu treffen.

Auch Borussias Sportdirektor Max Eberl ist noch gelassen: "Wir halten uns an das, was die Liga am Mittwoch rausgegeben hat - dass die Spiele nicht in Gefahr sind. Aber wir sind in Absprache mit den Behörden, und immer in der Lage zu reagieren“. Dennoch findet es Eberl wichtig, gewisse Verhaltensregeln einzuhalten, um eine Ansteckung möglichst zu verhindern. „Wir versuchen, uns so normal wie möglich zu verhalten, sollten aber vielleicht nicht mehr allen die Hand geben, wobei wir weiter respektvoll miteinander umgehen werden, und uns die Hände noch ein wenig häufiger waschen", sagte Eberl bei der Pressekonferenz vor dem Spiel in Augsburg.

Wie unschön es werden kann, wenn Fans im Stadion wegen des Coronavirus nicht mehr erwünscht sind, erlebten die 3000 Anhänger von Juventus Turin beim Spiel am Mittwoch in der Champions League gegen Lyon. Ein französischer Radiosender nannte sie "Tifosi von Juvirus". Im Piemont, der Region um Turin, ist bislang noch niemand mit dem Coronavirus infiziert. Eine rechtliche Handhabe, Fans die Einreise zu verweigern, gab es also nicht. Die Juve-Fans trugen dafür Atemschutzmasken, um die Aufregung zu dämpfen.