Klarer Erfolg in Freiburg : Reus ist Dortmunds gefährlichste Waffe im Titelrennen

Freiburg Borussia Dortmund hat die Pflichtaufgabe beim SC Freiburg souverän erledigt. 4:0 gewannen die Westfalen vor allem dank einer bockstarken Leistung von Marco Reus. Damit bleibt das Titelrennen spannend.

"Wir wollen den Druck auf die Bayern hochhalten", sagte der Nationalspieler nach dem am Ende souveränen Erfolg des Bayern-Verfolgers im Breisgau, wodurch der BVB wieder bis auf einen Punkt an Tabellenführer München heranrückte.

"Wir haben heute eine entschlossene Mannschaftsleistung gezeigt. In der zweiten Halbzeit haben wir es sehr gut gemacht, auch wenn das Ergebnis vielleicht etwas zu hoch war", so Reus nach dem Abpfiff bei Sky.

Die Westfalen durften trotz des Drucks mit positivem Gefühl in den Breisgau reisen - schließlich weist Freiburg gegen keine Mannschaft eine so schlechte Heimbilanz auf wie gegen die Borussia. Die Gäste, bei denen die zuletzt verletzten Raphael Guerreiro in die Startelf und Christian Pulisic zumindest in den Kader zurückkehrten, benötigten allerdings etwas Anlaufzeit für ihre erste und lange Zeit auch einzige gelungene Aktion.