Wenig Weitsicht in Westfalen Kehls Transfers beim BVB lassen eine Strategie vermissen

Youssoufa Moukoko (19), das einstweilen mal frühere Wunderkind, traf nach seiner Einwechslung in Darmstadt mit der Entschlossenheit eines Strafraumstürmers zum 3:0, und er machte in zehn Minuten Spielzeit mehr Eindruck als Füllkrug in 80 Minuten vorher. Vielleicht reicht es für Moukoko künftig für mehr Minuten. Seinen Unmut über die Situation in Dortmund hat er im Herbst geschickt in ein Lob für die U21-Auswahl gekleidet. Dort fühle er sich wohl, weil er Vertrauen spüre, hat er gesagt. Ganz schön professionell.