1:0 gegen Schalke : Moukoko erlöst überlegene Dortmunder im Derby

Das Derby gewonnen, den Kapitän verloren: Borussia Dortmund hat einen historischen Sieg über den Erzrivalen Schalke 04 am Samstag teuer bezahlt. Der BVB rang elf Derby-Anfänger der Königsblauen mit 1:0 (0:0) nieder, bangt aber um Marco Reus: Der zuletzt so starke Anführer musste in der ersten Halbzeit anscheinend schwer verletzt vom Platz getragen werden.