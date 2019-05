Titel immer unwahrscheinlicher : Dortmund lässt an der Weser zwei Punkte liegen

Bremen Borussia Dortmund hat im Rennen um die Meisterschaft schwer gepatzt. Der Abstand auf Spitzenreiter Bayern München ist auf vier Punkte angewachsen und der Rekordmeister könnte schon am nächsten Spieltag den Titel holen.

Ausgerechnet der bereits 40 Jahre alte Claudio Pizarro erzielte in der 75. Minute den Treffer zum Endstand. Durch ein frühes Tor durch Christian Pulisic (6.) gingen die Schwarz-Gelben gleich mit ihrer ersten Chance in Führung. In der 41. Minute erhöhte Paco Alcacer per Freistoß auf 2:0 für den BVB.