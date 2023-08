Borussia Dortmund Ist Marco Reus noch ganz der Alte?

Auf seiner Homepage trägt Marco Reus noch längeres, braunes Haar. Er hat sich von 70 Kameras in verschiedenen Outfits aus sämtlichen denkbaren Perspektiven in Szene setzen lassen, Besucher können sein 360-Grad-Abbild an beliebigen Achsen durch die Luft wirbeln. Doch Reus kann sich auf den Kopf stellen: Nicht nur bei Borussia Dortmund wird nach einem schwachen Saisonauftakt diskutiert, ob der frühere Kapitän noch der Alte ist.