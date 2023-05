Dramatisches Meisterschaftsfinale Borussia Dortmund droht ein Kater ohne Rausch

Wer am Sonntagabend im Ruhrgebiet Hörsinn hatte, konnte nicht nicht mitkriegen, dass irgendwas mit Fußball war. Schreie, Jubel, Gesänge – manche trieb der übersprudelnde Hormoncocktail ins Auto. Die Gefühle einfach rausfahren – „Heja BVB“ auf Anschlag. Edin Terzic legt großen Wert darauf, als jemand wahrgenommen zu werden, der dem Epizentrum der Südtribüne entsprungen ist, mit schwarz-gelbem Sprit läuft. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr verwechselte die Dortmunder Vereinsführung es deshalb mit einer guten Idee, ein als Antrittsrede verpacktes Rührstück des neuen alten Trainers der Öffentlichkeit vorzuführen. „Lasst uns so hungrig sein wie noch nie. Lasst uns so hart arbeiten wie noch nie. Lasst uns aber auch so positiv sein wie noch nie. Aber am allerwichtigsten: lasst uns so laut sein wie noch nie“, schlug Terzic mit feuchten Augen der BVB-Gemeinde in einer Videobotschaft vor.