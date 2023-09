Tabellenführer für eine Nacht Füllkrugs Premierentor leitet BVB-Sieg bei TSG Hoffenheim ein

Füllkrug mit seinem ersten Tor im BVB-Trikot (18.), Marco Reus (45.+3) und Verteidiger Ryerson nach einem Sololauf (90.+5) trafen für die in der Liga seit 14 Partien ungeschlagenen Dortmunder. BVB-Außenverteidiger Rami Bensebaini sah Gelb-Rot (71.). Die Hoffenheimer ließen zahlreiche Chancen liegen und kassierten nach vier Siegen in Folge wieder eine Niederlage. Daran änderte auch das Tor von Andrej Kramaric per Foulelfmeter (25.) nichts.