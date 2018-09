Borussia Dortmund: Diskussion um Mario Götze bleibt Dauerthema

Dortmund Spielerisch hapert es noch bei Borussia Dortmund. Doch die Ergebnisse unter Trainer Lucien Favre stimmen. Am Freitagabend mühte sich der BVB zu einem 3:1 gegen Eintracht Frankfurt und übernahm zumindest vorübergehend die Tabellenspitze. Mario Götze sah das Spiel wieder nur von der Ersatzbank.

„Wie gesagt: Es liegt am System. An dem der anderen und vor allem an unserem“, sagte Favre zur Situation des Mittelfeldspielers, der sich das Spiel wie schon in den zwei ersten Bundesliga-Partien von der Bank aus angucken musste. Gerade im Mittelfeld „sind wir enorm viele“, stellte der BVB-Trainer fest, und schob ein wenig aufmunternd hinterher: „Wir werden sehen, was in den nächsten Tagen und Wochen passiert.“