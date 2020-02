BVB besiegt Union 5:0 : Haaland trifft erneut doppelt für Dortmund

Dortmund Borussia Dortmund hat auch im dritten Spiel nach der Winterpause einen Sieg mit fünf Toren eingefahren. Beim 5:0-Sieg gegen Union Berlin trifft Erling Haaland erneut doppelt.

Borussia Dortmund hat bei der nächsten Erling-Haaland-Gala seine Aufholjagd in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre besiegte Union Berlin souverän mit 5:0 (2:0) und hat nach dem dritten Rückrundensieg die Tabellenspitze weiter im Visier. Wunderkind Haaland traf bei seinem Startelf-Debüt erneut doppelt - für den Norweger war es im dritten Einsatz der dritte Mehrfach-Pack.

Haaland rückte vor 81.365 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park für Thorgan Hazard in die Startelf. Der am Freitag verpflichtete Nationalspieler Emre Can stand erwartungsgemäß nicht im Kader und regelte noch persönliche Angelegenheiten.