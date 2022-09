BVB erobert Tabellenführung : Reus schießt Dortmund zum Sieg gegen Hoffenheim

Dortmund Der BVB ist zurück auf Kurs. Im Heimspiel gegen Hoffenheim lassen die Dortmunder viele Chancen liegen, es reicht aber für drei Punkte. Marco Reus avanciert zum Matchwinner. Ein Ausfall trübt die Stimmung ein wenig.

Plötzlich ist der Herausforderer vorne: Mit seiner besten Saisonleistung hat Borussia Dortmund zumindest für eine Nacht die Tabellenspitze der Bundesliga erobert. Durch ein Tor von Marco Reus bezwang der lange stark aufspielende BVB am Freitagabend die TSG Hoffenheim verdient 1:0 (1:0) und kann am Samstag zuschauen, ob Dauermeister Bayern München oder Union Berlin im Topspiel wieder vorbeiziehen.

Reus (16.) tat in der Bundesliga für Dortmund zum 45. Mal das, was er ohnehin am besten kann: ein 1:0 erzielen. Er stellte damit den Vereinsrekord von Manni Burgsmüller ein. Hoffenheim hätte selbst an die Ligaspitze stürmen können, war nach drei Siegen in Folge aber offensiv besonders in der ersten Halbzeit zu harmlos. Erst, als der BVB den eisernen Griff etwas löste, war die TSG annähernd gleichwertig.