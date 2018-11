Dortmund feiert Sieg gegen Bayern: "Deutscher Meister wird nur der BVB"

Dortmund Auf den Sitzen hielt es in Dortmund am Samstagabend niemanden mehr. Die Fans des BVB feierten den Sieg gegen den FC Bayern lautstark. Die Verantwortlichen traten nach dem hochklassigen Spiel allerdings etwas auf die Euphoriebremse.

Um 20.15 Uhr am Samstagabend wurde das ehemalige Westfalenstadion zur größten Stehplatzarena der Republik. Das Publikum auf den teuren Plätzen schnellte in die Höhe und kehrte bis zum Abpfiff nicht mehr auf den Sitz zurück, die Anhänger in den Fankurven standen ohnehin. Anlass für diesen kollektiven Anfall von Begeisterung war ein Fehlpass des Münchner Nationalspielers Jerome Boateng. Mit einer mutigen Attacke hatten Borussia Dortmunds Angreifer den Fehler erzwungen. Die folgenden zehn Minuten feierte Borussia Dortmunds Anhang jede gelungene Grätsche, jeden Kopfball. Und am Ende brüllte ein ganzes Stadion: "Deutscher Meister wird nur der BVB." Mit 3:2 bezwang der Gastgeber die Bayern, er ging aus einem hochklassigen Spitzenspiel als souveräner Spitzenreiter hervor. Der Abstand zu den Münchnern beträgt sieben Punkte. Und das ist, bei aller Achtung vor den weiteren Teams in der Bundesliga-Spitzengruppe, die Maßeinheit.