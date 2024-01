Bloß keine Party Warum Ottmar Hitzfeld in aller Ruhe 75 wird

Seit Jahren lebt er gemeinsam mit seiner Frau entweder hier oder im Alpenörtchen Engelberg in der Schweiz. Keine Umzüge mehr nach Dortmund, München oder irgendeine andere Fußballmetropole Europas. Nach seinem Karriereende als Schweizer Nationaltrainer 2014 hat Hitzfeld einen Schlussstrich gezogen. So wie andere vor oder nach ihm es oft probiert haben, sich von irgendeinem lukrativen Angebot am Ende aber doch nochmal locken ließen. Anfragen erreichen Hitzfeld auch heute noch. Nachgeben wird er nicht mehr.