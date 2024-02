Finanzunternehmen Blackstone Möglicher DFL-Investor nach Fan-Protesten vor Rückzug

Die Fan-Proteste sind massiv. Am Samstag stand die Begegnung zwischen Union Berlin und dem VfL Wolfsburg (1:0) vor dem Abbruch. Und die Aktionen der Fan-Kurven werden wohl auch an den kommenden Spieltagen weitergehen. Fan-Vertreterin Helen Breit rechnet mit einer Verschärfung der Proteste gegen den geplanten Investoren-Einstieg. „So dilettantisch, wie die DFL-Geschäftsführung als Adressatin mit ihrem Gesprächsangebot reagiert, muss man damit rechnen, dass eine immer stärkere Ausdrucksform des Protests gewählt wird“, sagte Breit am Dienstag im Podcast „Kicker Daily“.