Von Billy Boy bis Jägermeister Das sind die kuriosesten Sponsoren auf Fußballtrikots

Trikotwerbung ist heutzutage so üblich, dass sie fast gar nicht mehr auffällt. Dabei kam der Fußball lange ohne aus, es ging erst in den 1960er-Jahren los. Der Elektrohersteller „Saba“ beteiligte sich an Benefizspielen und kleidete unter anderem einige Weltmeister aus dem Jahr 1954 in Trikots mit der Aufschrift der Firma ein. Das war die erste Trikot-Werbung im deutschen Fußball. Der erste deutsche Fußballverein, der in einer regulären Saison seinen Dress für Werbung zur Verfügung stellte, war der Regionalligist Wormatia Worms in der Saison 1967/1977.