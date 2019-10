Berlin im Derby-Fieber : Union gegen Hertha ist auch ein Duell zweier Fußball-Philosophien

Berlin Union Berlin gegen Hertha BSC: Am Samstag treffen die beiden populärsten Berliner Fußballklubs erstmals in der Bundesliga aufeinander. Das Stadtderby wird auch zum Duell zweier Philosophien.

Ost gegen West, Rot gegen Blau, der "Kult-Verein" aus Köpenick gegen den "Big City Club" mit Sitz in Westend: Im ersten Bundesliga-Derby zwischen Union Berlin und Hertha BSC prallen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) Welten aufeinander.

30 Kilometer Fahrstrecke mit dem Auto oder 50 S-Bahn-Minuten liegen zwischen dem Stadion an der Alten Försterei (Fassungsvermögen: 22.012) und Herthas Heimspielstätte Olympiastadion (74.475), das die Blau-Weißen so gerne gegen eine reine Fußball-Arena eintauschen würden. Räumlich liegen die Klubs für Berliner Verhältnisse fast maximal weit auseinander - und könnten auch darüber hinaus kaum unterschiedlicher sein.

Union gegen Hertha - in einer Stadt, in der Unterschiede zwischen Ost und West knapp 30 Jahre nach dem Mauerfall noch immer erkennbar sind, wird das Spiel auch zu einem Duell der Fußball-Philosophien und Lebensgefühle seiner Fans. Von einem "Fußball-Klassenkampf in der Stadt", hatte Union-Präsident Dirk Zingler nach dem Aufstieg gar gesprochen. Er redete von "Rivalität" und "Abgrenzung".

Union, zu DDR-Zeiten ein Underdog und städtischer Gegenpol zum "Staatsklub" BFC Dynamo, versteht sich als etwas anderer Verein, die Ost-Berliner pflegen ihr Kult-Image, nicht nur das traditionelle Weihnachtssingen ist legendär. Seine Wurzeln hat der Klub anders als Hertha BSC nie verloren, Union ist fest in Köpenick verankert - und nicht zuletzt dank des sportlichen Aufschwungs in der gesamten Stadt zunehmend populär.

Hertha, an deren Ursprünge an der "Plumpe" in Gesundbrunnen nur noch ein Denkmal erinnert, denkt groß - und größer als Union. Nach dem Wiederaufstieg 2013 hat sich der Klub längst in der Bundesliga etabliert, finanziell und in der Qualität des Kaders ist Hertha im Vorteil. Doch der Klub will mehr sein als die Nummer eins Berlins.