Elf Verletzte bei Bundesligaspiel Zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft nach Böllerwurf in Augsburg

Nach der Explosion eines Knallkörpers während der Bundesliga-Partie des FC Augsburg gegen die TSG Hoffenheim befinden sich zwei Männer in Untersuchungshaft. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl und setzt diesen in Vollzug. Bei den Männern handelt es sich nach Polizei-Angaben um zwei 28-Jährige aus dem Bereich Göppingen.