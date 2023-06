Becherwurf auf Linienrichter Fußball-Fan zu Geldstrafe verurteilt

Nach Überzeugung der Kammer hat der Angeklagte den Becher bei der Partie zwischen dem VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach am 18. März 2022 in Richtung des Linienrichters geworfen. Schiedsrichter-Assistent Christian Gittelmann war am Kopf getroffen worden und zusammengesackt. Das Spiel war daraufhin beim Stand von 0:2 in der zweiten Halbzeit abgebrochen und später für Gladbach gewertet worden. Außerdem hatte der DFB eine 100 000-Euro-Geldstrafe gegen Bochum verhängt.