Bayerns Trainersuche Guardiolas Management dementiert Rückkehr mit deutlichem Statement

Pep Guardiola? Zurück in die Zukunft mit dem 53-Jährigen, der in München schon von 2013 bis 2016 wirkte? Wie sagte Sportvorstand Max Eberl doch am Wochenende in Stuttgart: „Im Leben ist es manchmal überraschend: Es gehen Türen zu, du bist maßlos enttäuscht. Und auf einmal gehen Türen auf, bei denen du vor drei Wochen gedacht hast, das ist unmöglich.“ Eine Aussage, die so kryptisch war, dass sie selbst das bislang Undenkbare möglich erscheinen lässt. Geht nun tatsächlich eine Türe an der Rowsley Street in Manchester auf, dort, wo Manchester City beheimatet ist?