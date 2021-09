3:1-Sieg in Fürth : FC Bayern auch in Unterzahl zu stark - Lewandowski verpasst Rekord

Fürth Der FC Bayern München siegt zum Auftakt des 6. Spieltags souverän bei Greuther Fürth. Auch in Unterzahl ist der Rekordmeister zu stark für den Aufsteiger. Torjäger Robert Lewandowski geht beim 3:1 leer aus - und verpasst damit einen weiteren Rekord.

"Es war keine Glanzleistung. Wir hatten es aber auch in Unterzahl unter Kontrolle", sagte Nationalspieler Joshua Kimmich bei DAZN. Thomas Müller (10.), Kimmich (31.) und Sebastian Griesbeck (68./Eigentor) trafen für die Münchner, in deren Spiel sich unerwartet viele Unsauberkeiten einschlichen. Diese bestrafte aber nur Cedric Itten (88.).

Auch ohne ein Tor des Weltfußballers blieben die Bayern unter Trainer Julian Nagelsmann auch im neunten Pflichtspiel in dieser Saison unbesiegt, dabei stört lediglich das Unentschieden am ersten Bundesliga-Spieltag bei Borussia Mönchengladbach die Bilanz. Fürth dagegen wartet weiter auf den ersten Sieg in dieser Saison - und nach dem 20. Heimspiel in der Bundesliga weiter auf seinen ersten vor eigenem Publikum.