6. April 2019: Nach langer Zeit geht es in einem deutschen Klassiker mal wieder ausschließlich um das Titelrennen in der Bundesliga. Am 28. Spieltag liegt der BVB mit zwei Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze, doch der Rekordmeister dreht in diesem Spiel richtig auf und gewinnt klar mit 5:0. Mit dieser Machtdemonstration stürmten die Bayern am Ende auch zur Meisterschaft. Das Führungstor der Münchner erzielte Mats Hummels, der ein paar Monate später wieder zurück nach Dortmund wechselte.