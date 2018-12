Knapper Sieg im Verfolger-Duell: Großväterchen Ribery knackt Leipzig

München Der FC Bayern München hat sich in der Fußball-Bundesliga gegen RB Leipzig durchgesetzt. Bei seinem Siegtreffer ließ Altmeister Franck Ribery mehrere Gegenspieler aussteigen.

Im letzten Heimspiel des Jahres 2018 gelang dem eingewechselten Franck Ribery (83.) der späte Führungstreffer für die Mannschaft von Trainer Niko Kovac, die sich in der abschließenden Hinrundenpartie am Samstag bei Eintracht Frankfurt eine noch bessere Ausgangslage für die Rückrunde verschaffen kann.

Die zuletzt doch arg wankelmütigen Leipziger erwischten defensiv einen soliden Abend, waren in der Offensive aber zu harmlos und liegen nun fünf Punkte hinter den Bayern. Zu allem Überfluss sah Stefan Ilsanker (90.+1) die Rote Karte nach einem groben Foul an Thiago. Bayerns Renato Sanches (90.+2) flog wenig später mit Gelb-Rot vom Platz.

Kovac hatte auf dieselbe Elf gesetzt wie beim jüngsten 4:0 in Hannover, mit einigen überzeugenden Auftritten im Rücken und einem Selbstbewusstsein nahe am gewohnten "Mia-san-mia" gingen die Bayern in die Begegnung. Sportdirektor Hasan Salihamidzic meinte, das Team habe nach einem streckenweise sehr turbulenten Herbst "die Kurve bekommen". In der Innenverteidigung fehlte Jerome Boateng, denn der klagte über einen eingeklemmten Nerv im Rücken.