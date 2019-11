Bayern gegen Dortmund : Das sagt Sky zu den Streaming-Störungen beim Bundesliga-Topspiel

Düsseldorf Der Pay-TV-Anbieter Sky sucht nach den Übertragungsproblemen beim Bundesliga-Spitzenspiel noch nach den Ursachen. Zudem prüft der Sender eine Entschädigung der betroffenen Kunden.

„Das gesamte Sky-Team arbeitet intensiv an der Analyse der Probleme, um zu gewährleisten, dass diese in Zukunft nicht mehr auftreten“, teilte das Unternehmen am Sonntag unserer Redaktion mit. Vor und während des Bayern-Sieges gegen Borussia Dortmund am Samstag sahen Tausende Kunden eine Fehlermeldung und später verzerrte Bilder. Wie viele Kunden genau betroffen waren, konnte der Bezahl-Anbieter nicht beziffern.