4:2 nach 0:2 : Bayern dreht Spiel gegen Borussia Dortmund und bleibt Tabellenführer

München Bayern München hat trotz eines 0:2-Rückstandes gegen Borussia Dortmund gewonnen und die Tabellenführung zurückerobert. Robert Lewandowski traf dreimal und ist dem Torrekord von Gerd Müller auf den Fersen.

Robert Lewandowski 3, Erling Haaland 2: Der Weltfußballer hat beim fulminanten Wettschießen der Ausnahmestürmer in einem äußerst unterhaltsamen deutschen Fußball-Klassiker die Oberhand behalten und Bayern München an der Tabellenspitze gehalten. Lewandowski (90.) und Leon Goretzka (88.) drehten die Begegnung mit Borussia Dortmund nach Haalands Blitz-Treffern beim 4:2 (2:2) - "Lewa" stach als dreifacher Torschütze sogar den norwegischen Wunderknaben aus.

Dieser brachte mutige Dortmunder mit dem schnellsten Doppelpack eines Gästeprofis in München seit 44 Jahren (2./9.) überraschend in Führung. Doch Lewandowski schlug mit seinen Saisontoren Nummer 29 bis 31 (26./44., Foulelfmeter/90.) zurück. Der Pole hat nun außergewöhnliche 22 Pflichtspieltore gegen seinen früheren Verein erzielt.

Haaland musste nach einem Tritt von Jerome Boateng gegen die rechte Ferse des Norwegers angeschlagen vom Platz (60.). Nur zehn Minuten später musste auch Boateng ausgewechselt werden. Er hatte sich ohne Fremdeinwirkung eine Verletzung am linken Oberschenkel zugezogen.

Dass Leipzig am frühen Abend an den Münchnern vorbeigezogen und Platz eins übernommen hatte, "ändert nichts an unserer Marschroute", behauptete Bayern-Trainer Hansi Flick. Doch vor den Augen seines früheren Chefs Joachim Löw verschlief der Rekordmeister mal wieder die Anfangsphase.