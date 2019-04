Sieg gegen Nürnberg : Bayer drängt wieder nach Europa

Leverkusen Bayer Leverkusen hat mit einem Sieg gegen den 1. FC Nürnberg wichtige Punkte im Kampf um die Europa League eingefahren.

Die Werkself hat ihre Pflichtaufgabe gegen den 1. FC Nürnberg letztlich souverän gelöst. Am Samstag feierte die Mannschaft von Trainer Peter Bosz beim 2:0 (0:0) gegen den Aufsteiger den zweiten „Dreier“ in Folge.

Der Niederländer hatte im Vergleich zum 1:0-Arbeitssieg in Stuttgart keine Änderungen vorgenommen. Kapitän Lars Bender musste nach überstandener Oberschenkelverletzung zunächst auf der Ersatzbank Platz nehmen. Doch auch ohne den 29-Jährigen dominierten die Hausherren die Anfangsphase. Bis zur ersten guten Gelegenheit mussten sich die Zuschauer in der BayArena etwas mehr als eine Viertelstunde gedulden. Ein Schlenzer von Kai Havertz aus rund 17 Metern sprang gegen den linken Pfosten und wieder zurück aufs Spielfeld – Glück für den FCN, Pech für Bayer 04. Nürnbergs Schlussmann Christian Mathenia hatte den Ball zuvor noch mit den Fingerspitzen berührt.

Nach etwas mehr als einer halben Stunde war die Partie für Leon Bailey vorzeitig beendet. Der Jamaikaner hatte sich nach einer guten Schussgelegenheit (31.) an den linken Oberschenkel gefasst und wurde kurz darauf ausgewechselt. Für ihn kam der Argentinier Lucas Alario. Zum Ende der ersten Halbzeit verflachte die Partie etwas. Bayer fehlte das Tempo in seinen Angriffen, den von Boris Schommers trainierten Nürnberger die Präzision bei ihren Konterversuchen. Bis auf eine Kopfballchance durch Alario kurz vor dem Seitenwechsel passierte nichts mehr. Unter den Pfiffen einiger Zuschauer ging es torlos in die Kabinen.