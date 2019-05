6:1-Gala gegen Frankfurt : Bayer Leverkusen deklassiert müde Eintracht

Leverkusen Der 6:1-Heimsieg gegen Frankfurt bringt die Werkself ihrem Traumziel Champions League einen großen Schritt näher. Nach einer halben Stunde war das Spiel entschieden.

Königsklasse oder nicht Königsklasse – das war vor der Partie zwischen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt für beide Teams die Frage. Die Werkself brauchte einen Sieg, um mit den drei Punkte entfernten Hessen auf Rang vier gleichzuziehen und die bislang eher theoretische Chance auf die Champions League zu einer realistischen Option werden zu lassen. Das ist mit Bravour gelungen: Der 6:1 (6:1)-Sieg glich einem Paukenschlag, der auch in der womöglich noch entscheidenden Tordifferenz Widerhall findet.

Trainer Peter Bosz nahm in seiner Startelf eine Veränderung im Vergleich zum 4:1-Sieg in Augsburg vor: Kapitän Lars Bender rückte als Rechtsverteidiger in die Formation, Mitchell Weiser nahm dafür auf der Bank Platz. Die Gäste wählten eine eher defensive und ungewohnt vorsichtige Aufstellung für das 68. Duell beider Mannschaften, von denen bislang keines torlos endete.