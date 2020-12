4:1-Sieg gegen Hoffenheim : Leverkusen erobert Tabellenführung

Leverkusen Ein Doppelpack von Leon Bailey und ein Fußballkunstwerk von Florian Wirtz ebnen der Werkself den Weg auf Platz eins. Zum ersten Mal seit September 2014 führt Leverkusen die Liga an. Hoffenheim sieht in der zweiten Halbzeit zwei Mal Gelb-Rot.

Kurz danach hätte Bailey beinahe nachgelegt, doch sein Schuss unter Bedrängnis im Strafraum ging links am Kasten vorbei (7.). Das Bayers Spielaufbau früh und aggressiv störende Hoffenheim kam nach kurzer Schockphase besser in die Partie und durch Sebastian Rudy sowie Christoph Baumgartner nach einer Ecke zu Tor- und Nachschuss. die jeweils von Lukas Hradecky pariert wurden (24.). Kurz danach schlug erneut Baileys Stunde. Einen katastrophalen Rück- und Fehlpass von Kramaric nutzte der 23-Jährige, um den weit aus dem Tor geeilten Baumann zu umkurven und lässig das 2:0 zu erzielen (27.).

„Los Jungs, Überzeugung!“, forderte Baumann nach dem Wiederanpfiff lautstark von seinen Mitspielern – und die ließen Taten folgen. Baumgartner stellte durch einen ebenso wuchtigen wie eleganten Schuss aus knapp 20 Metern den Anschluss her (50.). Die Kraichgauer witterten jetzt Morgenluft und erhöhten den Druck, bei Bayer häuften sich die Fehler. Doch dann kam Florian Wirtz, der einen Hackepass von Schick im Strafraum eng am Fuß behielt, den Ball noch kurz mit der Sohle streichelte und ihn zum 3:1 an Baumann vorbeihob (55.) – Fußballkunst des 17-Jährigen. Als Grillitsch (64.) und Stefan Posch (79.) Gelb-Rot sahen, war die Partie freilich gelaufen. Lucas Alario erzielte per Foulelfmeter den Endstand (90.).