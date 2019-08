Perfekter Start für das Bosz-Team : Werkself hat kaum Mühe mit Düsseldorf

Düsseldorf Bayer Leverkusen hat das rheinische Duell gegen den Klub aus der Landeshauptstadt dank einer starken ersten Halbzeit mit 3:1 gewonnen und startet erstmals seit vier Jahren mit zwei Siegen in Folge in die Liga.

Die Zielsetzung der Werkself war vor dem Rheinischen Duell in der Landeshauptstadt klar definiert. Der zweite Sieg im zweiten Spiel sollte her, um sich möglichst frühzeitig im oberen Tabellendritten festzubeißen. Diese Mission ist geglückt. Der 3:1 (3:0)-Sieg gegen die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel lässt Bayer 04 erstmals seit vier Jahren wieder mit sechs Punkten nach zwei Spielen dastehen.

Das gelang dem Außenseiter nur leidlich gegen den Champions-League-Teilnehmer aus der Nachbarschaft. Stattdessen hätte Sven Bender nach einer Ecke von Kerem Demirbay per wuchtigem Kopfball die Führung ausbauen können, doch er fand in Düsseldorfs Markus Suttner seinen Meister, der ebenfalls per Kopf auf der Linie klärte (21.). Wenig später war es ein Schuss von Demirbay, der das Tor von Fortunas Schlussmann Steffen Zackary nur knapp verfehlte (25.).