Werkself im Formhoch : Bei Bayer läuft es auch ohne Volland

Leverkusen Leverkusen zerlegt Frankfurt und untermauert eindrucksvoll seine Offensivstärke. Den monatelangen Ausfall ihres Topscorers scheint die Werkself mühelos zu kompensieren.

Lukas Hradecky war nach dem 4:0 (2:0)-Sieg der Werkself gegen seinen ehemaligen Klub Eintracht Frankfurt für die Journalisten beider Seiten ein willkommener Gesprächspartner. „Wahrscheinlich will nach dem Ergebnis kein Frankfurter ein Interview geben“, sagte er mit dem ihm eigenen spitzbübischen Grinsen im Gesicht. Dann schaltete er aber schnell in einen diplomatischeren Modus. „Unser Spiel sah vielleicht dominanter aus, als es tatsächlich war“, sagte er. Die Stimmungslage bei der Werkself fasste der Torwart mit einem Wort zusammen: „läuft.“

Bayer Leverkusen präsentiert sich seit Wochen in starker Verfassung. Von den vergangenen dreizehn Pflichtspielen gewann die Mannschaft von Trainer Peter Bosz elf. Sie hat sich an Mönchengladbach vorbei auf Platz vier der Tabelle geschoben, was den Druck auf die Borussia vor dem Nachholspiel gegen Köln erhöht.