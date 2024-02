Revolution oder Gefahr? Was die Baller League besser als die Bundesliga macht

„Der neue alte Fußball, denn alles begann auf den Bolzplätzen“, heißt es auf der Internetseite der Baller League. „Welcome to a new area of football“ steht in großer Schrift in der Motorwold in Köln-Ossendorf, wo die Baller League jeden Montagabend stattfindet. Das neue Hallenfußball-Format hat sich auf die Fahne geschrieben, die Bolzplatz-Mentalität zurück nach Fußball-Deutschland zu bringen. „Bei uns geht es um den puren Fußball, den Straßenfußball“, sagte Co-Chef und Mitgründer Felix Starck zum Start im Januar. „Das Gefühl auf dem Bolzplatz, das wir alle früher hatten. Lattenschießen, Mini-WM und all das. Das ist im Grunde die Baller League.“