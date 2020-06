Partien um Auf- und Abstieg : Termine für Bundesliga-Relegationsspiele stehen fest

"Erstklassig" steht auf dem Schal einer Frau, die sich 2019 mit zahlreichen weiteren VfB-Fans beim Public Viewing in der Mercedes-Benz-Arena das Relegationsspiel 1. FC Union Berlin gegen den VfB Stuttgart ansieht. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Frankfurt/Main Wenn die 1. und 2. Bundesliga am 27. Juni beendet sind, steht für einige Teams noch die Relegation um Auf- oder Abstieg an. Die Deutsche Fußball-Liga hat nun die Termine für die Spiele festgelegt.

Die Termine der Relegationsspiele um den letzten freien Platz in der Fußball-Bundesliga für die Saison 2020/21 stehen fest. Der Tabellen-16. der Bundesliga und der Zweitliga-Dritte spielen am 2. und 6. Juli um die Zugehörigkeit zur Eliteliga. Dies gab die Deutsche Fußball Liga am Freitag bekannt.