Forderung nach Mitsprache für Fußballer : Athletensprecher Hartung springt Subotic bei

Düsseldorf Union-Berlin-Profi Neven Subotic hat mit seiner Klage über fehlende Mitsprache-Möglichkeiten für Fußballprofis für Aufsehen gesorgt. Nun erhält er Unterstützung von Athletensprecher Max Hartung.

Athletensprecher Max Hartung unterstützt Union-Berlin-Profi Neven Subotic bei dessen Forderung nach mehr Mitsprache für Fußballprofis. „Ich finde es wichtig, dass so sichtbar wird, dass auch Fußballprofis darüber diskutieren und Einfluss nehmen wollen, was über sie entschieden wird", sagte Hartung unserer Redaktion. Subotic hatte in einem Interview mit dem „Deutschlandfunk“ den aus seiner Sicht geringen Einfluss der Fußball-Profis insbesondere während der aktuellen Corona-Krise bemängelt.