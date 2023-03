Antisemitismus beim Revierderby Staatsschutz ermittelt gegen BVB-Fans

Zuvor hatte Borussia Dortmund Zeugen dazu aufgerufen, sich bei der Polizei zu melden. „Antisemitismus ist keine Meinung“, schrieb der Fußball-Bundesligist in einem Tweet. Zuvor hatte die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Nordrhein-Westfalen (RIAS NRW) in sozialen Medien von den Vorfällen am Samstag berichtet.