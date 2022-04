Mit Kabelbindern um den Hals : Aktivisten binden sich an Pfosten fest – Bundesliga-Spiel in Frankfurt unterbrochen

Aktivisten binden sich an Pfosten fest – Bundesliga-Spiel in Frankfurt unterbrochen

Aktivisten haben sich an den Pfosten gefesselt. Foto: dpa/Arne Dedert

Frankfurt Zwei Aktivisten haben für eine Unterbrechung des Bundesligaspiels am Sonntag zwischen Eintracht Frankfurt und dem SC Freiburg gesorgt. Sie hatten sich mit dem Hals an die Torpfosten gebunden.

Zwei Aktivisten haben die Bühne der Fußball-Bundesliga für ihren Protest genutzt und für eine Unterbrechung der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem SC Freiburg gesorgt. Am Sonntag stürmten kurz nach Anpfiff zwei in weißen T-Shirts gekleidete Männer auf das Feld und knebelten sich mit Kabelbindern an die Pfosten vor der Frankfurter Westkurve.