Aktionstag: Bundesliga-Spieltag erinnert an Holocaust-Opfer

Bundesliga-Spieltag erinnert an Holocaust-Opfer

Frankfurt/Main Der erste Spiel der Bundesliga-Rückrunde wird unter dem Motto "!Nie wieder" stehen. Damit soll an die Opfer des Holocausts erinnert werden. Der Tag soll ein Zeichen gegen Ausgrenzung setzen.

Der Rückrundenauftakt der Bundesliga vom 18. bis 20. Januar setzt zum insgesamt 15. Mal ein Zeichen gegen Diskriminierung und Ausgrenzung. Unter dem Motto "!Nie wieder" wird am 19. Spieltag mit zahlreichen Aktionen in den Stadien sowie bei Partien der 2. Bundesliga, der 3. Liga und der Frauen-Bundesliga an die Opfer des Holocausts erinnert.