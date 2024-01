Afrika- und Asien-Cup Diese Bundesliga-Spieler fehlen ihren Vereinen vorerst

Der Afrika-Cup wird in diesem Jahr vom 13. Januar bis zum 11. Februar in der Elfenbeinküste ausgetragen, die Asien-Cup vom 12. Januar bis zum 10. Februar in Katar. Damit könnten die abgestellten Spieler ihren Vereinen bis zu fünf Bundesligaspiele lang fehlen, sollte ihre jeweilige Nationalmannschaften es bis in die Finalspiele schaffen. Außerdem fällt das Viertelfinale des DFB-Pokals in diese Zeit. Und für das sind von den NRW-Bundesligisten Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach qualifiziert. Zusätzlich stehen kurz nach den jeweiligen Finalspielen beim Afrika- und Asien-Cup auch die nächsten Europapokalrunden für einige Teams an.