Adieu, Bundesliga Drei Fußball-Größen verabschieden sich

Selbst wenn der FC Bayern am Samstag in Köln deutscher Meister werden sollte, die ganz große Bühne im RheinEnergie-Stadion wird Jonas Hector bereitet. Der Kapitän, der Sympathieträger, das Vorbild tritt ab - und eine ganze Stadt verneigt sich vor dem Routinier, der seinem FC fortan als Fan, als normaler Zuschauer begleiten will.