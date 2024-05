Nach Absturz auf Relegationsplatz Der VfL Bochum hat jetzt ein riesiges Problem

Nun geht es also in zwei Finalspiele gegen Fortuna Düsseldorf. Eine taktisch flexible Mannschaft, die auf alles eine Antwort finden kann, was der Gegner anbietet. Was den Bochumern zuletzt nicht mehr gelungen ist. War das 0:5 gegen Meister Leverkusen zu erklären, ist es das 1:4 am 34. Spieltag in Bremen definitiv nicht.