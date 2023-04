Große Vereine vor dem Abstieg Warum die Bundesliga 2023/24 an Attraktivität verlieren könnte

Steigen also zum Beispiel Heidenheim und Darmstadt auf und dafür Schalke, Köln, Hertha oder Stuttgart ab, geht der Bundesliga allein schon wegen den kleineren Stadien ein beachtlicher Teil der Zuschauerzahlen verloren. Der FC Schalke 04 liegt in dieser Saison im Zuschaueranking auf Platz drei hinter Borussia Dortmund und den Bayern. 60.957 Menschen kamen bei den bisher 14 Heimspielen der Saison im Schnitt in die Arena auf Schalke. Die ist mit 62.271 Zuschauern ausverkauft. Selbst wenn die Spiele in Darmstadt und Heidenheim in der Bundesliga-Euphorie regelmäßig ausverkauft wären, würden beide Vereine zusammengerechnet auf etwas mehr als halb so viele Zuschauer kommen wie Schalke aktuell. Hertha BSC, der 1. FC Köln, Stuttgart und Bremen gehören in der Ersten Liga ebenfalls zu den Top Ten in Sachen Zuschauerinteresse. Die Berliner schöpfen ihre Möglichkeiten zwar bei Weitem nicht aus. Dennoch kommen im Schnitt etwas mehr als 50.000 ins Stadion (Kapazität 74.667). In Köln ist das Stadion mit knapp unter 50.000 regelmäßig ausverkauft oder fast ausverkauft, Gleiches gilt für den VfB, der tief im Abstiegskampf steckt (46.246 Zuschauer). Hoffenheim hat in der Riege der Abstiegskandidaten mit knapp unter 23.000 Zuschauern den schlechtesten Schnitt. Bochum füllt sein verhältnismäßig kleines Stadion dafür fast gänzlich (25.260), ähnlich sieht es bei Augsburg mit 27.269 Zuschauern aus.