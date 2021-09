Bei Abschied vom Dreisamstadion : SC Freiburg zelebriert Fußball-Gala gegen Augsburg

Freiburg Der SC Freiburg hat beim Abschied vom Dreisamstadion ein rauschendes Fußball-Fest gefeiert und den FC Augsburg deutlich geschlagen. Freiburg klettert auf Rang fünf.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs reagierte FCA-Trainer Markus Weinzierl und brachte in Carlos Gruezo sowie Andi Zeqiri zwei neue Spieler. Die Maßnahme zeigte zunächst kaum Wirkung. Die Gastgeber beherrschten weiter das Geschehen und wurden von ihren Anhängern frenetisch gefeiert - der SC ließ in dieser Phase allerdings mehrere Großchancen liegen.

Die Freiburger verlassen ihr bisheriges Stadion nach 67 Jahren und 360 Bundesligaspielen. Die direkt am Eingang zum Schwarzwald gelegene Arena war einzigartig in der Eliteklasse. Der SC brauchte eine Sondergenehmigung für den Spielbetrieb, da der Platz kürzer als erlaubt ist und fast einen Meter Gefälle aufweist.

Das neue Stadion mit einer Kapazität von knapp 35.000 Plätzen, für das Baukosten in Höhe von 76 Millionen Euro veranschlagt wurden, entstand seit November 2018 in der Nähe des Flugplatzes im Nordwesten der Stadt. Die Arena wird beim kommenden Heimspiel am 16. Oktober gegen RB Leipzig in Betrieb genommen.