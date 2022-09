Für immer Derbysieger? : Wie Dortmund Schalke abgehängt hat

Düsseldorf Vor zehn Jahren feierte Borussia Dortmund seine letzte Meisterschaft – und verlor in der Folgesaison beide Revierderbys gegen Schalke. Seither sind die Wege der Klubs derart auseinandergegangen, dass das 99. Revierderby in der Bundesliga als solches schon eine Überraschung ist.

Ibrahim Afellay ist nicht gerade das, was man beim FC Schalke eine Klublegende nennt. An einem Herbstnachmittag vor relativ genau zehn Jahren machte sich die Leihgabe vom FC Barcelona aber zum Derbyhelden. Das zählt zwischen Gelsenkirchen und Dortmund mehr als manche Superkraft. Der Niederländer und Marco Höger - Vorarbeit: Lewis Holtby - trafen damals zum 2:1-Sieg in Dortmund. Ein gewisser Robert Lewandowski konnte für den amtierenden Meister nur noch verkürzen. Allein aus den Protagonisten ließ sich aber bereits der Spaltpilz herauslesen, der auf Strecke dazu geführt hat, dass die beiden innigsten Widersacher des deutschen Fußballs vor dem 99. Aufeinandertreffen am Samstag so weit voneinander entfernt sind wie nie zuvor.

Derby, das konnte Schalke schon immer einen Hauch besser als der Rivale aus Dortmund. So deutlich war das Machtgefüge auch in den vergangenen Jahren schon zu Gunsten der Dortmunder verteilt und doch ist die Bilanz beinahe ausgeglichen. In den anderen 32 Saisonspielen performte Schalke aber auf lange Sicht immer schlechter. Dabei lässt sich aus der Tabelle alleine keine stete Talfahrt ablesen. Allzu leicht vergisst man, dass S04 vor erst gut vier Jahren Vizemeister war, wenngleich sich das schon damals angesichts der Leistungen wie ein Rechenfehler anfühlte. Es gibt viele Gründe anzunehmen, dass genau dieser Erfolg den späteren Abstieg einläutete.

Schalke und der BVB gingen lange Zeit mit ähnlichem Budget shoppen, während Dortmund Spieler wie eben Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembele, Henrikh Mkhitaryan, Jadon Sancho oder Erling Haaland durchschleuste und mit zum Teil satten Gewinnen weiterverkaufte, war bereits Afellay ein zarter Hinweis auf die wenig planvolle Transferpolitik der Gelsenkirchener, die einige Male zu oft zwischen unglücklich und bizarr schwankte – die Besetzung von Trainer- und Managerposten ausdrücklich eingeschlossen. In der Personalplanung wurzelt die Gesamtphilosophie beider Klubs. Auf der einen Seite das stets auf temporeichen Überwältigungsfußball bedachte Borussia Dortmund, zu dem Jürgen Klopp mit „Heavy-Metal-Fußball“ und „Vollgasveranstaltung“ bereits die Überschriften lieferte und das im großen Zweikampf mit den Bayern als Stellvertreter des Guten, Schönen und Wahren in der Bundesliga wahrgenommen wird. Über Spielergenerationen hinweg hat der BVB dabei einen Stil etabliert hat, der auch mit vertauschten Trikots erkennbar wäre.

Schalke hingegen flickschusterte sich unter verschiedensten Trainer einen Fußball zurecht, der bei wohlwollender Draufschau pragmatisch genannt werden kann. Gelegentlichen wie gewohnheitsmäßigen Zuschauern fällt es aber gleichsam schwer, weitere, womöglich sogar positive Zuschreibungen für den Schalker Stil zu finden. Wann zuletzt mal richtig begeisternder Offensivfußball geboten wurde, beantworten viele Fans längst nur noch halb ironisch mit dem Schalker Kreisel der 1920er Jahre. Mit jedem neuen Trainer geht die Hoffnung einher, dass nun alles anders würde. Daher konnte zumindest ziemlich oft gehofft werden. Erkennbar wurden die Pläne der Fußballlehrer selten. Allenfalls bei Domenico Tedesco konnte man bei seiner Amtsübernahme noch eine Vision erkennen. André Breitenreiter, Markus Weinzierl oder David Wagner mögen gute Trainer sein. An der Aufgabe, dem Schalker Fußball eine neue Identität einzuimpfen oder ihnen nur das Rumpeln auszutreiben, sind sie gescheitert.

30 Kilometer weiter östlich ist die T-Frage aber keineswegs unumstritten oder frei von Befindlichkeiten. So rauschhaft und symbiotisch die Beziehung zu Jürgen Klopp war, so unverheilt ist der Bruch, den sein Weggang verursacht hat. Seither übt sich Dortmund im plausiblen Versuch, einen neuen Klopp ausfindig zu machen, was aber höchstens zwischenzeitlich gelang. Thomas Tuchel, Lucien Favre oder Marco Rose waren auf dem Papier gute Partien, die aber in der Praxis verschiedentlich scheiterten – mindestens teilweise auch daran, dass keiner von ihnen Meister werden konnte. Während Dortmunds Rückstand auf die Bayern in den vergangenen zehn Jahren ohne Meisterschaft sogar noch zu wachsen schien, hat sich auch der BVB sogar vom Rest der Liga seither noch weiter entkoppelt. Da sich Erfolg wie Misserfolg im Fußball selbst verstärken, bedingten viele gelungene Transfers sportlichen Erfolg, der wiederum millionenweise Champions-League-Euros in die schwarz-gelben Kassen kübelte, die allen voran Manager Michael Zorc stets gut zu investieren wusste und so auch ohne Titel selbst die Basis für neue Erfolge legte. Eine Aufwärtsspirale.

Dass diese Dynamik auch umgekehrt funktioniert, erlebte man in der Zwischenzeit auf Schalke. Diese Entwicklung zu erklären ist stets nur bis zu einem Punkt möglich. Wie der noch immer üppig bezahlte Kader, aus dem sich zwar vor allem in der Rückschau beileibe keine Zwangsläufigkeit in Richtung Europa mehr ablesen ließ, der aber gut und gerne für Platz acht gereicht hätte, bis zur Unkenntlichkeit in sich zusammenfallen und zur vermutlich größten Blamage der Bundesliga-Geschichte wurde, bleibt bis heute schleierhaft. Festzuhalten bleibt aber, dass hier eine bereits aktive Entwicklung nur außer Kontrolle geraten ist. Der schon zuvor sehr waghalsig wirtschaftende und mit der Finanzierung der eigenen Arena arg strapazierte Klub, ist plötzlich implodiert. Zehn Jahre nach Afellays Tor spielen beide Klubs zwar wieder in derselben Liga und doch in verschiedenen Galaxien.

Dass es überhaupt nach nur einem Jahr wieder ein Revierderby geben würde, ist eine mittelschwere Sensation und Resultat vor allem einer gelungenen Personalentscheidung beim Aufsteiger. Wie Rouven Schröder aus dem zerrütteten Bundesliga-Kader mit engsten finanziellen Möglichkeiten eine Mannschaft formte, die sportlich konkurrenzfähig genug war, um in der 2. Bundesliga mitzuhalten, lässt sich gerade eindrucksvoll in der Dokumentation nachsehen, die Schalke in der 2. Bundesliga begleitet hat und passend zum Derby am Donnerstag erschien. Den letzten Impuls für den Wiederaufstieg setzte aber erneute eine Trainerentlassung. Erst Mike Büskens kitzelte die letzten Reserven aus der Mannschaft, die mit einem bemerkenswerten Schlussspurt sogar Zweitliga-Meister wurde. Dass nun mit Frank Kramer erneut ein Übungsleiter mit keinesfalls überwältigenden Referenzen das Vertrauen bekommen hat, stimmte schon vor seinem Amtsantritt viele Schalker skeptisch. Mit einem Sieg im Derby könnte er sich nicht nur viel emotionalen Kredit erspielen, sondern auch eine dann durchaus ordentliche Startbilanz in der Bundesliga vorweisen.

Dass es für Schalke nicht nur in dieser, sondern auch in einer möglichen zweiten Bundesliga-Saison allein ums Überleben geht, haben die Verantwortlichen bereits vor der Saison klargestellt. Einnahmen, die der ehemalige Aufsichtsratschef Clemens Tönnies, Trikotsponsor Gazprom oder der gar die Champions League gewährleisteten, sind nicht abzusehen. Der natürliche Lebensraum des S04 wird mittelfristig in südlichen Tabellenregionen der Bundesliga liegen – wenn alles optimal läuft. Allein in einer Champions-League-Saison lassen sich im Idealfall rund 90 Millionen Euro verdienen – der Schalker Etat für die gesamte Saison liegt bei 37 Millionen. Das Monopoly-System Profifußball verzeiht einen Kollaps wie den des FC Schalke nicht. Auch wenn die Reviervereine sich für 90 Minuten Derby als ebenbürtige Rivalen fühlen, ist es nicht vorgesehen, dass beide wieder Augenhöhe erreichen.