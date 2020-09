6500 Zuschauer erlaubt : Eintracht Frankfurt darf den Saisonauftakt vor Fans bestreiten

Frankfurt Eintracht Frankfurt darf den Saisonauftakt in der Fußball-Bundesliga gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld vor 6500 Zuschauern bestreiten.

Die Hessen erhielten am Freitag vom zuständigen Gesundheitsamt der Mainmetropole die entsprechende Genehmigung für die Partie am 19. September in der heimischen Arena.